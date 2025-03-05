Столкнулись с вызовами: Европа готова увеличить оборонные расходы

Брюссель надеется на поддержку США в урегулировании конфликта на Украине.

О своем вкладе в урегулирование украинского конфликта активно размышляет и Европа. Брюссель столкнулся с вызовами, которые ставят под вопрос его способность самостоятельно обеспечивать безопасность.

Решение Соединенных Штатов Америки приостановить помощь Украине и пересмотреть санкции в отношении России заставило европейские страны переоценить свою зависимость от Вашингтона. В Европейском союзе даже заявили о готовности наращивать оборонные расходы.

Смогут ли стороны найти баланс между самостоятельностью и сотрудничеством в условиях новых геополитических реалий? Разобрался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Это уже не столько вопрос Украины, сколько вопрос существования Европы в том виде, в каком бы ей хотелось себя позиционировать. Она как бы мощная и все решает, а вот оказалось, что не все. После выволочки, которую устроил президент США Дональд Трамп украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, Европа внезапно поняла, что без США мало на что способна.

«Есть впечатление, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, которая требует прежде всего нашей концентрации и полной мобилизации. Как вы знаете, сегодня было объявлено о решении приостановить американскую помощь Украине и, возможно, начать снятие санкций с России со стороны США. Сегодня у нас нет оснований считать, что это пустые слова», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

А ведь Трамп предупреждал: мол, давайте, если такие шустрые, сами тяните эту лямку по Днепру. Да и своей европейской безопасностью сами занимайтесь, сколько можно за нашу спину прятаться.

Предупреждений не услышали. Теперь — вздрогнули.

«Мы живем в знаменательные и опасные времена. Вопрос больше не в том, реальна ли угроза безопасности Европы. Мы живем в эпоху перевооружения. Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону, как в ответ на краткосрочную необходимость поддержать Украину, так и в ответ на долгосрочную необходимость взять на себя ответственность за европейскую безопасность», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия, как сообщила фрау фон дер Ляйен, планирует выделить 150 миллиардов евро на противоракетную оборону Евросоюза и поставки вооружений Украине, уже как бы не в рамках НАТО. А вопрос чего стоит Европа без НАТО, тоже висит в воздухе. Какой НАТО без США?

Так что давешняя выволочка Зеленскому в Овальном кабинете, получается, выволочка не только Зеленскому. Но и Европе. Одностороннее решение — явная попытка показать Западу, кто на нем, Западе, хозяин. А Зеленского, похоже, вообще никому не жаль.

«Не забывайте, что Зеленскому уже было предоставлено множество возможностей объединиться с США для заключения мирного соглашения. Сделка по редкоземельным элементам — лишь первый этап мирного плана Трампа. Сделка поможет Украине вернуть долг США, а также обеспечит дальнейшее финансирование для восстановления. Но Зеленский не может заставить себя подписаться даже на первый этап. Истерия и антиамериканские настроения в Европе сейчас резко растут. Что ж, удачи им в одиночку», — прокомментировал сложившуюся ситуацию ведущий Fox News Шон Хэннити.

Еще один показательный момент — довольно вялая, если не пораженческая, реакция тех, на кого Киев и Европа в целом больше всего рассчитывали — Франция и Британия. Президент Франции Эммануэль Макрон рапортует о грядущем выделении Киеву несметных сотен миллиардов евро, но понимает, что евро в дуло не засунешь, а оружия у Европы почти не осталось. Британец же и вовсе лапки кверху.

«Правильно что Европа делает большую работу по поддержанию мира на нашем континенте, но для успеха этих усилий необходима мощная поддержка США», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

А США теперь посмотрят, как учитель перед классом: кто как будет себя вести. Как ни странно, наиболее трезвый голос раздается как раз из Киева. Не от Зеленского, конечно.

«Нужно дождаться именно официальной информации, потому что в медиа будут надувать шарик максимально, чтобы вызвать панику. В любом случае дипломатия ведется. Любые качели являются частью дипломатических комбинаций. Нужно не забывать об этом», — пишет в своих соцсетях руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

Куда качнутся качели с точки зрения истории и правда очень интригующий момент. А ведь все было в руках Зеленского. Хамить в гостях — не лучшая идея. Следим за реализацией худших.