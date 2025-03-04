США vs Канада: Трюдо заявил о начале торговой войны

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

Премьер-министр Канады Трюдо: США начали торговую войну

США vs Канада: Трюдо заявил о начале торговой войны

Фото: AP/ТАСС

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Реакция Оттавы на действия Вашингтона не заставила себя ждать.

США начали торговую войну против Канады. С таким заявлением выступил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

В Белом доме ранее сообщили, что с 4 марта начнут действовать американские тарифы в размере 25% в отношении Канады и Мексики.

Оттава не оставила этот шаг без ответных мер и ввела пошлины против Вашингтона. Канада вводит 25% пошлины против американских товаров стоимостью в более 106 миллиардов долларов США.

«Если тарифы США сохранятся, Канада также рассмотрит нетарифные меры, не вдаваясь в подробности, — меры, которые продемонстрируют, что в торговой войне победителей нет», — отметил Трюдо.

Также Трюдо рассказал, что Канадой был подан иск во Всемирную торговую организацию из-за введения Штатами тарифов на канадские товары.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая — с нынешних 10% до 20%. Соответствующий указ опубликовал Белый дом. Пекин уже ответил: ввел дополнительные пошлины в размере 10-15% процентов на сельхозпродукцию из США. 

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