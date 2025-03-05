Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР и Росгвардии в ходе совместных действий выявили в Мариуполе иностранного гражданина, который причастен к организации канала незаконной миграции на территорию республики.

Удалось выяснить, что мужчина нарушил миграционное законодательство РФ и прибыл на территорию ДНР для того, чтобы изготавливать поддельные документы для мигрантов.

Мужчина был задержан и привлечен к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП России «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ». Также злоумышленника выдворили из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Воронеже был задержан россиянин, передававший разведке Украины информацию о режимном военном объекте.

В ЦОС ФСБ рассказали, что 33-летний мужчина в 2024 году инициативно связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), используя мессенджер WhatsApp*. И «из корыстной заинтересованности» передал сведения о деятельности военного объекта, которые могут быть использованы против ВС РФ.

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