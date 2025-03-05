Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 59 0

Организатора привлекли к ответственности и принудительно выдворили за пределы России.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; ФСБ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР и Росгвардии в ходе совместных действий выявили в Мариуполе иностранного гражданина, который причастен к организации канала незаконной миграции на территорию республики.

Удалось выяснить, что мужчина нарушил миграционное законодательство РФ и прибыл на территорию ДНР для того, чтобы изготавливать поддельные документы для мигрантов.

Мужчина был задержан и привлечен к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП России «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ». Также злоумышленника выдворили из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Воронеже был задержан россиянин, передававший разведке Украины информацию о режимном военном объекте.

В ЦОС ФСБ рассказали, что 33-летний мужчина в 2024 году инициативно связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), используя мессенджер WhatsApp*. И «из корыстной заинтересованности» передал сведения о деятельности военного объекта, которые могут быть использованы против ВС РФ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:05
Успешная работа операторов БПЛА на кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
6:48
Помехи на телеэкранах: как на Землю повлияет солнечная интерференция
6:30
Артиллеристы разгромили украинский «опорник». Лучшее видео из зоны СВО
6:16
Высокая инфляция и дорогие яйца: Трамп о наследии «худшего президента США»
6:08
Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Прохожие прятались, но цель была одна: момент стрельбы в девушку в Петербурге попал на видео
«Посыл международного хита»: Катя Лель о фите с исполнительницей хита «Сигма бой»
Кототерапия: как питомцы влияют на здоровье и настроение человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской