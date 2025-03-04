В Воронеже задержали передавшего Украине сведения о военном объекте россиянина

В Воронеже задержан россиянин, передававший разведке Украины информацию о режимном военном объекте. Об этом 4 сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статье 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин РФ 1991 года рождения», - сообщили в ЦОС.

Уточняется, что 33летний мужчина в 2024 году инициативно связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), используя мессенджер WhatsApp. И «из корыстной заинтересованности» передал сведения о деятельности военного объекта, которые могут быть использованы против ВСУ.

Следственным отделом УФСБ России по Ленинградскому военному округу было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силовики задержали жителя Севастополя по подозрению в призывах к убийству русских в мессенджере. Установлено, что мужчина создал профиль под псевдонимом Saint Paul в Telegram. Он публиковал материалы, в которых активно призывал к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.