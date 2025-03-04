«Крепкие узы дружбы»: Путин и премьер-министр Мьянмы подвели итоги переговоров в Москве

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 46

Путин и Аун Хлайн приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и азиатская страна подписали десяток различных документов на церемонии.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн 4 марта приняли совместное заявление по итогам прошедших в Москве переговоров.

«Наши страны связывают по-настоящему крепкие узы дружбы, традиции поддержки и взаимопомощи. Все это еще раз отчетливо подтвердили состоявшиеся у нас с господином Мин Аун Хлайном обстоятельные и конструктивные переговоры», — сказал российский лидер.

Россия и Мьянма подписали 10 различных документов на церемонии по итогам визита в Москву премьера Аун Хлайна. Государства приняли меморандум об основных принципах строительства АЭС малой мощности в Мьянме. Также был подписан документ о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.

Владимир Путин назвал энергетику стратегическим направлением сотрудничества России и Мьянмы. Президент РФ добавил, что страны прорабатывают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Президент России также рассказал, что пригласил премьера Мьянмы на празднование 80-летия Победы в Москве. Владимир Путин отметил, что расчет ВС Мьянмы примет участие в параде 9 Мая.

Ранее 5-tv.ru писал, как развиваются отношения РФ и Мьянмы.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
Ловушка для жадных: финансовый гороскоп на весну 2025

Последние новости

21:43
Онковакцину могут начать применять в России в 2025 году
21:20
«Все взгляды будут сосредоточены именно там»: Бьянка Цензори показала новинку от Канье Уэста
21:02
В России ужесточат наказание за продажу энергетиков детям
20:46
Собянин рассказал о реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково
20:30
«Крепкие узы дружбы»: Путин и премьер-министр Мьянмы подвели итоги переговоров в Москве
20:11
За особый вклад в строительство БАМа: в Москве появится памятник Гейдару Алиеву

Сейчас читают

«Посыл международного хита»: Катя Лель о фите с исполнительницей хита «Сигма бой»
Кототерапия: как питомцы влияют на здоровье и настроение человека
Расчет гаубицы «Мста-Б» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год