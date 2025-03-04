«Крепкие узы дружбы»: Путин и премьер-министр Мьянмы подвели итоги переговоров в Москве

Россия и азиатская страна подписали десяток различных документов на церемонии.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн 4 марта приняли совместное заявление по итогам прошедших в Москве переговоров.

«Наши страны связывают по-настоящему крепкие узы дружбы, традиции поддержки и взаимопомощи. Все это еще раз отчетливо подтвердили состоявшиеся у нас с господином Мин Аун Хлайном обстоятельные и конструктивные переговоры», — сказал российский лидер.

Россия и Мьянма подписали 10 различных документов на церемонии по итогам визита в Москву премьера Аун Хлайна. Государства приняли меморандум об основных принципах строительства АЭС малой мощности в Мьянме. Также был подписан документ о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.

Владимир Путин назвал энергетику стратегическим направлением сотрудничества России и Мьянмы. Президент РФ добавил, что страны прорабатывают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Президент России также рассказал, что пригласил премьера Мьянмы на празднование 80-летия Победы в Москве. Владимир Путин отметил, что расчет ВС Мьянмы примет участие в параде 9 Мая.

Ранее 5-tv.ru писал, как развиваются отношения РФ и Мьянмы.