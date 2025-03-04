Путин: отношения РФ и Мьянмы развиваются поступательно

Президент России отметил, что потенциал очень хороший.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Отношения РФ и Мьянмы развиваются поступательно, а потенциал очень хороший, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Также российский лидер выразил благодарность за слонят, которых Мьянма подарила Москве в прошлом году.
Премьер Мьянмы в свою очередь назвал РФ дружественной страной. Он отметил, что чувствует себя здесь как дома.
Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. С российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и другие.
После беседы переговоры продолжатся в формате официального завтрака.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия построит заводы и солнечную электростанцию в Мьянме.
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