Путин: отношения РФ и Мьянмы развиваются поступательно

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Президент России отметил, что потенциал очень хороший.

Путин: отношения РФ и Мьянмы развиваются поступательно

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Отношения РФ и Мьянмы развиваются поступательно, а потенциал очень хороший, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Также российский лидер выразил благодарность за слонят, которых Мьянма подарила Москве в прошлом году.

Премьер Мьянмы в свою очередь назвал РФ дружественной страной. Он отметил, что чувствует себя здесь как дома. 

Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. С российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и другие.

После беседы переговоры продолжатся в формате официального завтрака. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия построит заводы и солнечную электростанцию в Мьянме.

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