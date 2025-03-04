Песков: Москва готова к сотрудничеству с американскими компаниями

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 32 0

Однако на фоне санкций США вопрос остается открытым.

Песков: Москва готова к сотрудничеству с американскими компаниями

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Москва открыта для сотрудничества с американскими компаниями, однако нынешняя ситуация на фоне санкций Вашингтона оставляет этот вопрос под вопросом. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков радиостанции «Маяк».

Песков подчеркнул, что санкции мешают полноценному взаимодействию, несмотря на желание обеих сторон развивать экономические связи.

Позиция Кремля, выраженная Песковым, свидетельствует о намерении России наладить связи с западными партнерами, но обстоятельства, связанные с политическими и экономическими барьерами, делают этот процесс непростым.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Дмитрий Песков прокомментировал итоги британского саммита по Украине.

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