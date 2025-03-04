«Уходите отсюда!» — мужчина открыл стрельбу из окон дома в Санкт-Петербурге

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 29 0

Неизвестный открыл стрельбу из окон дома в Санкт-Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Надежда Одинцова; 5-tv.ru

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Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из окон многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил телеканал «78», сославшись на слова очевидцев.

«Я не видела, кто стрелял, полицейские начали отгонять всех людей и говорить «здесь стрельба, уходите отсюда!» — сообщили собеседники издания.

Прохожие услышали выстрелы и вызвали полицию. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию. Исходя из предварительной информации, в ходе инцидента никто не пострадал.

Неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома на десятой линии Васильевского острова. Улицу перекрыли, но затем сняли ограничения. Уточняется, что стрелок был нетрезв. Его задержали и доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре в Мытищах. Три человека получили ранения. Среди пострадавших был и охранник ТЦ. Выяснилось, что стрельбу открыл мужчина, вступивший с охраной в конфликт. Когда злоумышленника начали скручивать, он достал травматический пистолет и начал стрелять.

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