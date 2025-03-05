Окажется за решеткой? Адвокат рассказала, как накажут Буйнова за аварию

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Адвокат Сенина: Буйнова после ДТП оштрафуют или лишат водительских прав

Александра Буйнова накажут за аварию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Виновник принес свои извинения пострадавшей и пригласил ее на концерт.

Певца Александра Буйнова не привлекут к уголовной ответственности за то, что тот сбил пенсионерку, однако ему могут выписать административный штраф или запретить вождение автомобиля. Известно, что артист не помог пострадавшей на месте дорожно-транспортного происшествия, хотя и позвонил ей несколькими днями позже, чтобы извиниться и предложить поддержку.

По имеющейся информации, виновник аварии в дальнейшем пообщался с женщиной под давлением возможного наказания от правоохранительных органов. Также в СМИ писали, что его могут отправить в тюрьму из-за превышения скоростного режима и наезда на человека.

Адвокат Елена Сенина в разговоре с NEWS.ru поделилась тем, что колония, как актеру Михаилу Ефремову, артисту не грозит, поскольку диагностированная степень тяжести травм у пенсионерки не так сильна.

«Если мы говорим о вреде средней тяжести, там ни о каких сроках, лишении свободы речь не идет, это административный штраф или лишение прав управления транспортным средством», — объяснила эксперт.

При этом Буйнову все же предстоит выплатить компенсацию, которая, по предварительным данным, составит около 300 тысяч рублей. Уточняется, что исполнитель пригласил пострадавшую и ее родственников на свой предстоящий концерт, который пройдет 6 апреля.

До этого, 26 февраля, певец Александр Буйнов на Lexus сбил 61-летнюю пенсионерку, переходящую дорогу по пешеходному переходу в Подмосковье. Родственники женщины сообщали, что артист не помог ей подняться и был обеспокоен только за авто. Пострадавшая попала в больницу с разрывом голеностопа.

Ранее 5-tv.ru писал, как Буйнов впервые прокомментировал аварию.

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