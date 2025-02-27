«Приношу свои извинения»: Буйнов впервые прокомментировал аварию

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 23 0

Певец Александр Буйнов принес извинения пострадавшей в ДТП в Подмосковье

«Приношу свои извинения»: Буйнов впервые прокомментировал аварию

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артист поблагодарил сотрудников скорой помощи за оперативность.

Певец Александр Буйнов принес извинения пострадавшей в ДТП с его участием в Подмосковье. Об этом стало известно из его блога в сети.

«Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне», — написал Буйнов.

Он также отметил, что твердо настроен оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь и поддержку. Артисту важно, чтобы она знала, что ей не придется справляться с этой ситуацией в одиночку. Буйнов будет рядом, чтобы гарантировать получение Аллой Николаевной всего спектра помощи, который ей нужен для скорейшего восстановления.

Вечером 26 февраля текущего года в городе Апрелевка произошло ДТП: артист, находясь за рулем своего внедорожника Lexus, наехал на 61-летнюю женщину. Инцидент произошел на зебре.

По свидетельству очевидцев, артист не стал скрываться с места происшествия, но, несмотря на это, долгое время оставался в своем автомобиле. Лишь тогда, когда собравшиеся люди начали возмущаться, Буйнов вышел из машины, чтобы оценить ситуацию. Однако оказалось, ему так и не хватило смелости подойти к пострадавшей женщине и предложить ей помощь или проявить должное сочувствие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глухонемой водитель Maybach попал в крупное ДТП на северо-западе Москвы.

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