Стрелявший в девушку в Петербурге мужчина найден мертвым

Мужчина, который в Санкт-Петербурге на Кронверкском проспекте несколько раз выстрелил в девушку из автомобиля, найден мертвым. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Разыскиваемым оказался 50-летний мужчина. Предварительно, он совершил покушение на убийство 38-летней девушки. Это случилось рядом с университетом ИТМО. Тело преступника обнаружили на Васильевском острове в салоне автомобиля BMW X5. Источник подтвердил, что именно на этом автомобиле стрелок покинул место преступления. Его сопровождали товарищи.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной смерти подозреваемого. Обстоятельства уточняются. Помимо шести пулевых ранений, жертва злоумышленника получила переломы голени и бедра. Она находится в реанимации в Мариинской больнице. В момент нападения девушка возвращалась после концерта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге девушку расстреляли из автомобиля. Пострадавшая получила шесть пулевых ранений, ее госпитализировали. Когда стрелявший скрылся, девушка осталась истекать кровью на трамвайных рельсах. Прохожие вызвали ей скорую помощь.