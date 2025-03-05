Группа бандитов блокирована у поселка Семендер в Дагестане в ходе КТО

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 203 0

Ряд вооруженных лиц планировал нападение на правоохранительный объект.

Группа злоумышленников блокирована у поселка Семендер в КТО в Дагестане

Фото: © РИА Новости/ Национальный антитеррористический комитет

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Группа злоумышленников блокирована вблизи поселка Семендер в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом стало известно из сообщения Национального антитеррористического комитета (НАК).

По имеющимся данным, подозреваемый ряд лиц планировал провести нападение на один из пунктов правоохранительных органов. Во время попытки произвести их задержание подозреваемые начали обстреливать из автоматического оружия сотрудников дорожно-патрульной службы. О количестве пострадавших на месте происшествия не сообщается.

Также уточняется, что граждане, проживающие в домах, которые находились в районе операции, были оперативно эвакуированы сотрудниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим КТО объявлен в поселке Семендер.

В время операции, по уточнению администрации города, будут действовать временные ограничения и специальные меры.

При этом оперштаб попросил жителей республики повысить бдительность и по возможности оказать всестороннюю поддержку представителям полиции в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В городе в настоящий момент осуществляются дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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