Режим КТО объявлен в поселке Семендер в Махачкале

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 59 0

Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

Режим КТО объявлен в поселке Семендер в Махачкале

Фото: © РИА Новости/Национальный антитеррористический комитет

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Режим КТО объявлен в поселке Семендер в Махачкале. Об этом сообщает администрация города.

«На данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

В период контртеррористической операции, до особого распоряжения, будут действовать специальные меры и временные ограничения, уточняет ведомство.

В оперштабе Дагестана рассказали РИА Новости, что неизвестные в Махачкале оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Оперативный штаб также обратился ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки полиции в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

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