Прохожие прятались, но цель была одна: момент стрельбы в девушку в Петербурге попал на видео

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 92 0

Момент стрельбы в девушку в Санкт-Петербурге попал на видео

Момент стрельбы на Кронверкском проспекте попал на видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Нападавший скрылся с места. Позже его нашли мертвым.

Стрельбу на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге зафиксировала камера, находящаяся у остановки. На кадрах, попавших на видео, видно, как из проезжающего мимо автомобиля началась стрельба. После чего девушка, шедшая к дороге, упала. Лежавшую на трамвайных рейсах пострадавшую окружили другие пешеходы, которые пытались оказать помощь.

До этого сообщалось, что в Петербурге из машины стреляли в девушку, возвращавшуюся после концерта. В результате нападения у нее было зафиксировано шесть пулевых ранений, а также переломы голени и бедра.

Жертва была госпитализирована в реанимацию Мариинской больницы. Стрелявший 53-летний подозреваемый скрылся с места событий. По предварительной информации, он совершил покушение на убийство 38-летней жительницы города. Позже тело предположительно стрелявшего мужчины нашли с огнестрельным ранением головы на Васильевском острове в салоне автомобиля BMW X5.

По данным источника 5-tv.ru, подозреваемый отличался криминальным прошлым. При этом стало известно, что он расстался с пострадавшей около недели назад. Разрыв отношений произошел на почве агрессивного поведения мужчины.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За жизнь девушки борются врачи. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге девушку расстреляли из автомобиля. Об этом передавали в пресс-службе МВД города.

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Прохожие прятались, но цель была одна: момент стрельбы в девушку в Петербурге попал на видео

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