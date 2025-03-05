На лице написано: как распознать у себя дефицит железа

Эти симптомы нельзя игнорировать.

При дефиците железа в организме кожа становится сухой и менее эластичной, теряет упругость, приобретает бледный оттенок. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Ирина Попкова в беседе с Газета.ру.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это изменения во внешности. Кожа становится более сухой, теряет естественную эластичность и упругость, приобретает бледный оттенок. Волосы начинают тускнеть, становятся ломкими, слабыми и склонными к выпадению. Изменения также затрагивают ногти: они истончаются, слоятся, становятся ломкими и приобретают характерные продольные бороздки», — объяснила эксперт.

Если в организме не хватает железа, человек начинает ощущать слабость, снижение работоспособности и хроническую усталость. Продолжительный сон не сможет повлиять на ситуацию. Прилив сил не наступит и после приятной прогулки. Физическая активность будет даваться все с большим трудом, сонливость станет сильнее, что существенно усложнит ранние пробуждения.

Если игнорировать подобное состояние, появятся более серьезные симптомы. Например, головная боль, шум в ушах, учащенное сердцебиение, одышка. Начнутся провалы в памяти, появится рассеянность и проблемы с концентрацией внимания.

Так происходит потому, что пропорционально уровню железа в крови снижается гемоглобин. Отсюда возникает нехватка кислорода в тканях организма, то есть гипоксия. Это состояние опасно. Испытав его, необходимо сразу обратиться к врачу.

«Дефицит железа — это не просто временное недомогание, а серьезная проблема, способная повлиять на качество жизни. К счастью, решить проблему железодефицита возможно. Внимательное отношение к своему организму и своевременная диагностика помогут избежать неприятных последствий и сохранить здоровье», — резюмировала врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких болезнях могут говорить холодные ноги и руки.