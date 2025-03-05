НАК сообщил о ликвидации четырех боевиков в Дагестане

Задержанные планировали совершать теракт на объекте регионального управления МВД.

В Дагестане нейтрализованы четыре боевика в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом 5-tv.ru сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Известно, что боевики планировали совершить террористический акт на объекте регионального управления МВД России. На месте боестолкновения и в тайнике поблизости обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.

Деятельность банды координировалась членами международной террористической организации «Исламское государство*». Пострадавших среди мирного населения нет, личный состав сил правопорядка также не потерпел потерь.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нейтрализован террорист, готовивший теракты в подмосковной синагоге и московском метро. После атак он планировал выехать в Афганистан. Злоумышленник приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывчатки. Во время задержания он оказывал сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление, в связи с чем был ликвидирован ответным огнем.

* — движение признано экстремистским и запрещено на территории России