НАК сообщил о ликвидации четырех боевиков в Дагестане

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

НАК: в ходе КТО в Дагестане нейтрализованы четыре боевика

Фото, видео: Национальный антитеррористический комитет; 5-tv.ru

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Задержанные планировали совершать теракт на объекте регионального управления МВД.

В Дагестане нейтрализованы четыре боевика в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом 5-tv.ru сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Известно, что боевики планировали совершить террористический акт на объекте регионального управления МВД России. На месте боестолкновения и в тайнике поблизости обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.

Деятельность банды координировалась членами международной террористической организации «Исламское государство*». Пострадавших среди мирного населения нет, личный состав сил правопорядка также не потерпел потерь.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нейтрализован террорист, готовивший теракты в подмосковной синагоге и московском метро. После атак он планировал выехать в Афганистан. Злоумышленник приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывчатки. Во время задержания он оказывал сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление, в связи с чем был ликвидирован ответным огнем.

* — движение признано экстремистским и запрещено на территории России

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