Два ребенка и их отец погибли при пожаре в Свердловской области

В пожаре в Свердловской области погибло три человека — семилетняя девочка, мальчик трех лет и их отец. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, возгорание произошло в частном доме в поселке Пасынок Свердловской области.

«В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших», — говорится в сообщении министерства.

Возговрание произошло на площади 64 квадратных метров. Его ликвидировали при помощи шести спасателей и двух единиц техники. Причины случившегося утоняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Белореченске возросло до трех человек. Детей среди них нет. По предварительной информации, причиной случившегося стал хлопок газовоздушной смеси. Из-за взрыва власти города ввели режим ЧС. Часть жильцов многоэтажки были эвакуированы в пункты временного размещения.