Два ребенка и их отец погибли при пожаре в Свердловской области
Причины возгорания выясняются.
Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs__russia; 5-tv.ru
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В пожаре в Свердловской области погибло три человека — семилетняя девочка, мальчик трех лет и их отец. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, возгорание произошло в частном доме в поселке Пасынок Свердловской области.
«В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших», — говорится в сообщении министерства.
Возговрание произошло на площади 64 квадратных метров. Его ликвидировали при помощи шести спасателей и двух единиц техники. Причины случившегося утоняются.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что число пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Белореченске возросло до трех человек. Детей среди них нет. По предварительной информации, причиной случившегося стал хлопок газовоздушной смеси. Из-за взрыва власти города ввели режим ЧС. Часть жильцов многоэтажки были эвакуированы в пункты временного размещения.
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