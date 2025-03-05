В Екатеринбурге за призывы к совершению терактов задержан местный житель

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 29 0

Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 2001 года рождения, подстрекавшего население к совершению терактов. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Мужчина признался, что, пребывая в Грузии, призывал людей в социальных сетях поджигать банкоматы и забрасывать воинские части взрывчатыми смесями (коктейлями Молотова).

 Сообщается, что несостоявшийся террорист принимал наркотики и ранее был судим за их хранение.

Задержанный также участвовал в протестах за свободу экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда через электронные сети»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАК сообщил о ликвидации четырех боевиков в Дагестане.

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