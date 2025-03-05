Скрылся с места ДТП: в Таганроге водитель газели сбил девушку

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Пострадавшая госпитализирована с серьезными травмами.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Кадры аварии из Таганрога, где водитель газели на полном ходу выехал на встречку и протаранил легковушку, после чего сбил девушку на зебре и врезался в столб. В итоге пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами, а водитель газели сбежал с места происшествия. Сейчас его ищут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что санавиацию привлекли для спасения пострадавшей женщины в крупной аварии на востоке Москвы. На кольцевой дороге столкнулись несколько легковых и грузовых автомобилей. Сначала легковушка протаранила фуру, после чего в нее начали врезаться другие машины. Одну из них подмяло под прицеп многотонника, другой грузовик развернуло.

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