Скрылся с места ДТП: в Таганроге водитель газели сбил девушку

Кадры аварии из Таганрога, где водитель газели на полном ходу выехал на встречку и протаранил легковушку, после чего сбил девушку на зебре и врезался в столб. В итоге пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами, а водитель газели сбежал с места происшествия. Сейчас его ищут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что санавиацию привлекли для спасения пострадавшей женщины в крупной аварии на востоке Москвы. На кольцевой дороге столкнулись несколько легковых и грузовых автомобилей. Сначала легковушка протаранила фуру, после чего в нее начали врезаться другие машины. Одну из них подмяло под прицеп многотонника, другой грузовик развернуло.