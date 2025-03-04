Страшное ДТП: в Москве на МКАД столкнулись две легковушки и два грузовика

Санавиацию привлекли для спасения пострадавшей женщины в крупной аварии на востоке Москвы. На кольцевой дороге столкнулись несколько легковых и грузовых автомобилей. Сначала легковушка протаранила фуру, после чего в нее начали врезаться другие машины. Одну из них подмяло под прицеп многотонника, другой грузовик развернуло.

Движение на МКАД оказалось практически полностью парализовано. Медики не смогли проехать к месту ДТП. Поэтому к месту происшествия прибыл вертолет, который приземлился прямиком на проезжую часть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгограде машина сбила женщину с ребенком.