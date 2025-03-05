Собянин: парковка на улицах Москвы 8 Марта будет бесплатной

В Международный женский день, 8 Марта, оставить автомобиль на уличных парковках Москвы можно будет без оплаты. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«8 марта парковка в городе будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», — отметил Сергей Собянин.

Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в январе 2025 года объем промышленного производства в столице увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный вклад внесли предприятия обрабатывающих отраслей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.