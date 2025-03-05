Собянин: парковка на улицах Москвы 8 Марта будет бесплатной

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Это касается в том числе парковок с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа.

Собянин: парковка на улицах Москвы 8 Марта будет бесплатной

Фото: 5-tv.ru

В Международный женский день, 8 Марта, оставить автомобиль на уличных парковках Москвы можно будет без оплаты. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«8 марта парковка в городе будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», — отметил Сергей Собянин.

Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в январе 2025 года объем промышленного производства в столице увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный вклад внесли предприятия обрабатывающих отраслей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
Центробанк прокомментировал сокращение полной стоимости кредитов по ипотеке
13:00
Шесть выстрелов в спину: в Петербурге мужчина расстрелял бывшую девушку
12:44
«Пришло время закончить этот бесконечный конфликт» — Трамп высказался об Украине
12:34
В Кремле положительно отнеслись к готовности Зеленского к переговорам
12:27
Собянин: парковка на улицах Москвы 8 Марта будет бесплатной
12:10
Отодвинули линию фронта: как бойцы России окружают группировку ВСУ в приграничье

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Лучше обходить стороной: чем опасна вода из кулера
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской