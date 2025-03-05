Борьба за наследство: Джигурда подал жалобу в Конституционный суд

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 44 0

Джигурда подал жалобу в Конституционный суд по делу о наследстве

Джигурда подал жалобу в Конституционный суд по делу о наследстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Шоумен с 2016 года пытается получить иностранную недвижимость умершей подруги.

Актер и шоумен Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд. Соответствующая информация появилась на официальном сайте суда.

«Джигурда Никита Борисович <…> Статус (жалобы — Прим. ред.) находится на предварительном изучении в порядке ст. 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», — говорится в публикации.

Однако на сайте не уточняются причины подачи жалобы. По информации издания «Ведомости», Джигурда оспаривает норму Гражданского кодекса (ГК) об основаниях наследования. По словам представляющего интересы шоумена адвоката Ильи Цитренко, в российском законодательстве имеется неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний.

Никита Джигурда с 2016 года борется за многомиллионное наследство своей подруги, предпринимательницы Людмилы Браташ. Ее имущество оценивается в более чем 300 миллионов рублей — это банковский счет, три московские квартиры и недвижимость во Франции.

Артист и его супруга Марина Анисина утверждали, что Браташ отдала им имущество по составленному во Франции завещанию, однако родная сестра умершей Светлана Романова инициировала иск о том, что она является единственной наследницей.

В мае 2024 года столичный суд взыскал с Джигурды и его жены 500 тысяч рублей в качестве судебных расходов в пользу Светланы Романовой. Отмечалось, что невозможно проверить факт спорного завещания Браташ, так как отсутствует оригинал документа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Никиты Джигурды происходит в жизни.

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