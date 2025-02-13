Визуально постарел лет на 30: что у Никиты Джигурды происходит в жизни

Никита Джигурда появился на публике в неожиданном образе. Почему актер изменил привычный стиль, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Никита Джигурда с супругой вышли в свет после долгого перерыва. Где пропадал шоумен? И причем здесь Анастасия Волочкова? Почему артист решил кардинально изменить свой имидж? Что об этом думает его жена Марина Анисина? И правда ли спортсменке так и не удалось трудоустроиться в России? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях поклонники с трудом узнали Никиту Джигурду. Шоумен вышел в свет в неожиданном образе: окладистая борода, усы и длинные седые волосы. Был одет во все черное, без привычных цепей и крестов. Многие решили: актер визуально постарел лет на 30 и ему надо срочно вернуть прежний облик.

«Главное, чтобы не устраивал пьяные дебоши, никого не бил. А как он выглядит, это его дело. Я, слава богу, давно его не видел», — выразил мнение актер Алексей Гаврилов.

Звезду сопровождала супруга Марина Анисина. Олимпийская чемпионка, судя по всему, тоже не в восторге от нового стиля супруга. Но Джигурда уже пообещал ей, что летом все исправит.

«Зачем пугать любимую женщину. Да, так будет моложе, другой мужчина, а я тот же самый», — сказал шоумен.

При этом Никита не только скромно выглядел, но и вел себя без привычного эпатажа. Говорил негромко, не выражался. Все время обнимал супругу. Но что произошло с артистом? А главное, из-за чего завсегдатай тусовок весь последний год не появлялся на ТВ и публике?

«Я сейчас могу посещать мероприятия. А то я просто занимаюсь молитвой, медитацией и наблюдением», — поделился Никита Джигурда.

«Он — агрессор, она — жертва, и всем хорошо»: психолог о нетипичном браке Джигурды и Анисиной

Прошлой зимой в жизни шоумена произошло два значимых события: он наконец-то перевез семью из Франции в Россию. А еще угодил в некрасивый скандал с Анастасией Волочковой. В сеть попало видео, на котором артист и балерина неприлично танцуют в ее особняке. Ролик обсуждал весь шоу-бизнес. После этого звезда публично поставила крест на 20-летней дружбе с Джигурдой.

«Знаете, передо мной никто не извинился. Я просто хочу забыть существование этой семьи в моей жизни. Извините, ради бога. Просто не хочу о них даже говорить, вспоминать и просто помнить то, что мне пришлось расхлебывать», — подчеркнула Волочкова.

У заслуженной артистки РФ не было сомнений: утечка пикантного видео в сеть произошла по вине Джигурды. Но Никита отрицал это.

«Многие: это Джигурда опять запустил ради пиара. Да ничего подобного», — заявил он.

Однако после этого актер пропал из поля зрения и стал избегать журналистов. У многих даже появилась версия: уж не вмешалась ли в скандал его супруга Марина Анисина, которой явно не нравятся выходки мужа?

«Учитывая, что они перебрались из-за границы и сейчас живут в России всей семьей, я думаю, что она поговорила все-таки с мужем, попыталась его остепенить, чтобы он взялся за какой-то нормальный серьезный проект, а не эти голые танцы, какие-то постоянные скандалы, ор и пьянка», — высказалась светский журналист Светлана Рябкова.

Как бы то ни было, теперь Джигурда совершенно не похож на себя прежнего. Видимо, семейный покой ему оказался дороже. Анисина теперь рядом, дети потихоньку привыкают к столице. Марина посвящает супругу и наследникам все свое время. Из-за этого спортсменка до сих пор не вышла на работу.

«А вы считаете, что быть мамой двоих детей, женой, гением… Вы знаете, какая это большая работа?» — спросила Анисина.

«Я считаю, это не аргумент. Безусловно, уроки, дети, встретить со школы и так далее — все это, конечно, время. И когда ты работаешь, это неудобно. Но уже у них дети в таком возрасте, в подростковом. Я думаю, они сами могут приходить домой, делать отчасти какие-то домашние задания. Просто Анисиной уже не хочется выходить на работу. Я думаю, она привыкла быть дома», — выразила мнение журналист Рябкова.

Поклонникам остается лишь догадываться, на какие средства семья жила последний год. Однако Никита заверил, что по-прежнему работает, снимается в крупном проекте. Для которого, по словам шоумена, он якобы и поменял свой стиль.

«Это творческий процесс, поскольку меня утвердили в очень серьезном проекте. И для роли как раз нужен такой образ, поскольку это ведическая Русь», — поделился Джигурда.

Но поклонники считают, что надолго Никиты не хватит. Ведь популярность артиста всегда держалась на провокациях и скандалах. Уже этим летом он закончит сниматься в проекте. Ему придется думать, как дальше содержать семью. И хотя Волочкова теперь для него недоступна, многие уверены: шоумен обязательно придумает другой способ громко напомнить о себе.