«Не еда, а наказание»: новое кулинарное шоу Меган Маркл высмеяли зрители
Писательница Кэмпбелл: новое кулинарное шоу Меган Маркл действует как снотворное
Фото: www.globallookpress.com/I-Images
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В программе герцогиня Сассекская готовит любимые блюда вместе с близкими друзьями.
Новое кулинарное шоу жены британского принца Гарри Меган Маркл высмеяли зрители, пишет Daily Mail.
Маркл запустила восьмисерийный проект на Netflix, назвав его «С любовью, Меган». В рамках программы герцогиня готовит различные блюда вместе с близкими друзьями, делится рекомендациями и советами по уходу за домом и садом. Недавно Меган презентовала первую серию, которая вполне ожидаемо вызвала хейт у части аудитории.
Вместе с визажистом Дэниелом Мартином она приготовила нетрадиционное блюдо из макарон — пасту на сковороде. В ходе программы герцогиня Сассекская рассказала, что периодически готовит это блюдо для своего супруга и детей — трехлетней Лилибет и пятилетнего Арчи.
Для приготовления пасты Маркл положила сухие макароны в сковороду с фетой и помидорами черри, после чего добавила три стакана кипятка. Затем в блюдо добавляется капуста кале и мангольд.
Зрители остались не в восторге от такого рецепта, отметив, что он «противоречит основам классической итальянской кухни».
«Еще один американец уничтожает итальянскую кухню»;
«Это не еда, а наказание!»;
«Ее еда выглядит очень простой и скучной», — написали пользователи сети.
Не смогла пройти мимо и известная писательница Колин Кэмпбелл. По ее словам, шоу настолько банальное и скучное, что может усыпить даже тех, на кого не действуют снотворные средства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл появилась в знаковом свитшоте принцессы Дианы.
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