«Не еда, а наказание»: новое кулинарное шоу Меган Маркл высмеяли зрители

В программе герцогиня Сассекская готовит любимые блюда вместе с близкими друзьями.

Новое кулинарное шоу жены британского принца Гарри Меган Маркл высмеяли зрители, пишет Daily Mail.

Маркл запустила восьмисерийный проект на Netflix, назвав его «С любовью, Меган». В рамках программы герцогиня готовит различные блюда вместе с близкими друзьями, делится рекомендациями и советами по уходу за домом и садом. Недавно Меган презентовала первую серию, которая вполне ожидаемо вызвала хейт у части аудитории.

Вместе с визажистом Дэниелом Мартином она приготовила нетрадиционное блюдо из макарон — пасту на сковороде. В ходе программы герцогиня Сассекская рассказала, что периодически готовит это блюдо для своего супруга и детей — трехлетней Лилибет и пятилетнего Арчи.

Для приготовления пасты Маркл положила сухие макароны в сковороду с фетой и помидорами черри, после чего добавила три стакана кипятка. Затем в блюдо добавляется капуста кале и мангольд.

Зрители остались не в восторге от такого рецепта, отметив, что он «противоречит основам классической итальянской кухни».

«Еще один американец уничтожает итальянскую кухню»;

«Это не еда, а наказание!»;

«Ее еда выглядит очень простой и скучной», — написали пользователи сети.

Не смогла пройти мимо и известная писательница Колин Кэмпбелл. По ее словам, шоу настолько банальное и скучное, что может усыпить даже тех, на кого не действуют снотворные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл появилась в знаковом свитшоте принцессы Дианы.