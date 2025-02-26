Королевский стиль: Меган Маркл появилась в знаковом свитшоте принцессы Дианы

Меган Маркл повторила культовый образ принцессы Дианы. Герцогиня появилась в фиолетовом свитшоте, который принцесса носила в последние годы жизни.

Этот предмет одежды ей подарили в 1995 году во время визита в Северо-Западный университет США.

Но Меган выбрала этот свитшот не только потому, что часто пытается скопировать образы принцессы. Герцогиня сама училась в этом университете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принц Гарри проявили чувства на публике после высказываний президента США Дональда Трампа.