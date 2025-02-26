Королевский стиль: Меган Маркл появилась в знаковом свитшоте принцессы Дианы

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Поклонники и хейтеры обсуждают новый образ герцогини Сассекской.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Igor Vidyashev; 5-tv.ru

Меган Маркл повторила культовый образ принцессы Дианы. Герцогиня появилась в фиолетовом свитшоте, который принцесса носила в последние годы жизни.

Этот предмет одежды ей подарили в 1995 году во время визита в Северо-Западный университет США.

Но Меган выбрала этот свитшот не только потому, что часто пытается скопировать образы принцессы. Герцогиня сама училась в этом университете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принц Гарри проявили чувства на публике после высказываний президента США Дональда Трампа.

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