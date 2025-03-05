В Дагестане ликвидированы готовившие теракт в Каспийске боевики

Преступники оказали сопротивление, но были заблокированы в доме и уничтожены. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В Дагестане после снятия режима контртеррористической операции ищут сообщников ликвидированных боевиков. Как выяснилось, они готовились совершить теракт в отделе МВД Каспийска.

Когда преступников собирались задержать, они буквально изрешетили пулями полицейскую машину. После пытались скрыться, но их заблокировали в одном из домов на окраине Махачкалы.

Все детали операции рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

В спальном районе Махачкалы силовики уничтожили четверых бандитов. Сначала их попытались задержать, но преступники открыли огонь. Террористы передвигались на автомобиле Volkswagen Polo.

На кадрах оперативной съемки видно, насколько изрешечена полицейская машина. Бандиты вели прицельный огонь.

Подозреваемые, по информации спецслужб, готовили теракт в Каспийске. Планировали напасть на отдел МВД.

Боевики пытались скрыться, но их заблокировали в одном из домов. Жителей микрорайона быстро эвакуировали, а террористов нейтрализовали.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — заявил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Пронин.

Преступники были вооружены автоматами и пистолетом. На месте их ликвидации силовики обнаружили тайник. За домом бандиты закопали гранатометы, самодельную бомбу, гранаты и боеприпасы.

Сейчас на месте проведения спецоперации работают следователи и криминалисты. Уже известно, что эту преступную группу в Махачкале координировала запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство»*.

* — движение признано экстремистским и запрещено на территории России.