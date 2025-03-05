Украинские боевики обстреляли Енакиево в ДНР

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В результате атаки ВСУ ранены три мирных жителя, в том числе один ребенок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Быковский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киевские формирования обстреляли детский сад в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщается, что также повреждены многоквартирный дом и припаркованные автомобили.

А в соседнем Енакиево ранения в результате обстрела ВСУ получили трое мирных жителей, в том числе ребенок. На месте, где рвались снаряды, работает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Сейчас место обстрела изучают следователи. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар дальнобойным высокоточным оружием.

Тема:
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