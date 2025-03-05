Всем по букету: как правильно выбрать цветы в подарок на 8 Марта

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Флорист Колганова: пионовидные розы — лучшие цветы для любимой на 8 Марта

Какие цветы дарить на 8 Марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Оттенок бутонов — это важный нюанс, который стоит учесть при покупке презента на праздник.

Возлюбленным на Международный женский день лучше всего дарить пионовидные розы. Об этом изданию Lenta.ru рассказала флорист Наталья Колганова.

«Женам или любимым девушкам лучше дарить букеты с романтическим посылом. Кустовые пионовидные розы — классика на все времена», — посоветовала эксперт.

Если же вы хотите выделиться, то специалист рекомендовала обратить внимание на ранункулюсы. Кроме того, стоит продумать и цвет. Если акцент необходимо сделать на романтике, то выбирают пастельные и охристые оттенки. Если хотите показать страсть, то составляйте букет из красных, бордовых или пурпурных цветов.

Для презента на 8 Марта маме флорист предлагает выбирать нежные цвета и растения с тонкими ароматами, например, тюльпаны, герберы, гиацинты, фрезии. А в подарок бабушкам можно преподнести астры, гортензии, нарциссы или пионы. Сестер порадуйте ромашками, лилиями или альстромериями.

Для коллег Колганова советует составлять композицию из цветов нейтральных оттенков, а входить в нее могут тюльпаны, эустомы, гвоздики или альстромерии. Хорошим вариантом будут и смешанные букеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта. 

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Всем по букету: как правильно выбрать цветы в подарок на 8 Марта

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