Чего хотят женщины: россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Женщины считают цветы самым лучшим сюрпризом на 8 Марта

Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта

Фото: 5-tv.ru

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Праздник ежегодно ставит в тупик большинство мужчин.

Больше всего на Международный женский день россиянки хотела бы получить цветы. Таких желающих 25%. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на опрос платформы «Кукушка», в котором поучаствовало около 1,2 тысячи респондентов из различных регионов страны.

Вторым самым популярным ответом оказалась косметика или парфюм, за которые отдали свои голоса 21% жительниц России. Сертификат в салон красоты, на массаж, в СПА и билеты на мероприятие набрали по 14% и 13% соответственно.

Менее популярна одежда, которую женщины, вероятно, предпочитают подбирать самостоятельно, — 9%, а также гаджеты и техника — всего 8%. За путешествие и поездку на выходные проголосовало 7%, а сладости в качестве приятного презента расценили лишь 3% опрошенных.

Среди разочаровывающих подарков, были названы следующие: дешевый сувенир из магазина «все по 100 рублей» — 37%, набор кастрюль или кухонная бытовая техника — 20% и, как не странно, сертификат в спортзал — 14%. Россиянки также не оценили бы открытку без денег, безвкусную косметику и нижнее белье от своего партнера.

В тому же женщины поделились тем, что сами подарят другим в праздничный день. Самым часто встречающимся вариантом стали косметика с парфюмом — 32%, за которыми следуют цветы — 25% и билеты на концерт — 12%.

Несмотря на нежелание получать такие подарки женщины и сами собираются дарить на 8 Марта сладости, гаджеты и технику, одежду или аксессуары, сертификат в СПА своим подругам и родственницам. Путешествие популярностью не пользуется, за такой вариант всего 3% опрошенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что точно не стоит дарить любимой.

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