Путин потребовал активнее пресекать каналы нелегальной миграции

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

Президент России призвал использовать для этого все доступные инструменты контроля.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин потребовал активнее пресекать каналы нелегальной миграции и использовать все доступные инструменты контроля. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

«Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны», — сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства поручил ведомству изучить возможность замены бумажных миграционных карт на электронную авторизацию иностранных граждан.

Путин добавил, что в этом году нужно будет принять обновленную концепцию миграционной политики страны, и сделать это необходимо как можно быстрее.

Помимо этого, российский президент затронул тему иностранных граждан, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят работать в нашей стране и имеют соответствующую квалификацию. Стоит развивать имеющиеся механизмы поддержки таких граждан, а также способствовать возвращению на Родину наших соотечественников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ущерб от киберпреступлений в 2024-м составил около 200 миллиардов рублей.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
Путин: к 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена
14:44
Битва за трезвость: как живет МакSим после отказа от алкоголя
14:40
Путин: вооруженный конфликт был навязан России
14:37
ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков на курском направлении
14:35
Путин призвал бросить все силы на борьбу с коррупцией
14:30
«Агрессивно настроена»: Алсу подала еще несколько исков против экс-мужа Абрамова

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
«Наша русская народная»: Захарова оценила песню «Матушка Земля»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской