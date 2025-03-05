Путин поручил МВД уделить внимание безопасности перед 80-летием Победы в ВОВ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 22 0

Лидер России отметил, что могут появиться террористические угрозы в ходе торжеств по случаю великого праздника.

Путин поручил МВД уделить внимание безопасности перед 80-летием Победы в ВОВ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Президент России Владимир Путин обратился к силовым ведомствам с просьбой уделить серьезное внимание безопасности граждан перед празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С таким призывом лидер государства выступил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.

Путин отметил, что могут появиться террористические угрозы в ходе торжеств по случаю великого праздника. Глава государства подчеркнул, что в сферу ответственности силового ведомства входит обеспечение антитеррористической защищенности различных объектов — от транспортной до социальной инфраструктур. И самое главное — мест массового скопления людей.

«Прошу уделять этому направлению особое внимание. В том числе в ходе проведения предстоящих торжеств по случаю 80-летия великой Победы», — поручил президент.

В Москве проходит ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. На нем участники планируют определить цели в работе органов внутренних дел на 2025 год, а также подвести итоги за 2024-й. На заседании выступает президент государства Владимир Путин, а после него планируется доклад главы ведомства Владимира Колокольцева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ущерб от киберпреступлений в 2024-м составил около 200 миллиардов рублей.

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