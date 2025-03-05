Путин: к 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена

К 2030 необходимо снизить смертность в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в полтора раза. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.

Лидер страны подчеркнул, что за прошедшие 20 лет количество погибших в ДТП снизилось аж в два раза. К сожалению, в авариях все еще погибает множество граждан, а еще больше — получают серьезные травмы. Среди них множество детей.

Путин поручил разработать и принять решения по организации дорожного движения, а также по технической модернизации дорог так, чтобы через пять лет показатели изменились в лучшую сторону.

«К 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена еще как минимум в полтора раза. Такой ориентир поставлен и нужно последовательно к нему идти», — поставил задачу глава государства.

В Москве проходит ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. На нем участники планируют определить цели в работе органов внутренних дел на 2025 год, а также подвести итоги за 2024-й. На заседании выступает президент государства Владимир Путин, а после него планируется доклад главы ведомства Владимира Колокольцева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поручил МВД уделить внимание безопасности перед 80-летием Победы в ВОВ. Лидер России отметил, что могут появиться террористические угрозы в ходе торжеств по случаю великого праздника.