Путин: вооруженный конфликт был навязан России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, заявил, что вооруженный конфликт с Украиной был навязан российскому государству.По его словам, во время специальной военной операции (СВО) правоохранительные органы не должны расслабляться. Нужно принимать во внимание все угрозы, которые возникают в результате навязанного России конфликта.

«В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и ее ключевое звено — МВД, всю свою деятельность должно строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации», — сказал президент.

Путин отметил, что порядок, дисциплина и строгое соблюдение закона должны быть гарантированы.

В Москве проходит ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. На нем участники планируют определить цели в работе органов внутренних дел на 2025 год, а также подвести итоги за 2024-й. На заседании выступает президент государства Владимир Путин, а после него планируется доклад главы ведомства Владимира Колокольцева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что к 2030 необходимо снизить смертность в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в полтора раза. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.