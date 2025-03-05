Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Президент России отметил, что хороший результат — отражение доверия народа.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин встретился с абхазским лидером Бадрой Гунбой, недавно избранным президентом Абхазии, чтобы поздравить его с победой на выборах. Этот визит стал важным моментом в российско-абхазских отношениях, ведь выборы в Абхазии всегда привлекают внимание соседей и международного сообщества.

В ходе беседы российский лидер отметил значимость результата, подчеркнув, что Гунба набрал 54,7% голосов при явке 70% — хороший показатель, отражающий доверие народа.

«Рад вас видеть и хочу поздравить с победой на выборах. 54,7% вы набрали при явке 70% — хороший результат», — сказал Путин, подчеркивая, что для Гунбы высокий пост не является чем-то новым.

Он напомнил, что Гунба долгое время работал в руководстве Абхазии, в том числе занимал должность вице-президента.

«Избирательная кампания шла достаточно бурно, с эмоциями. Но главное, что народ пришел, люди высказали свои пожелания», — отметил российский президент, акцентируя внимание на том, что выборы стали важным политическим событием для Республики.

Гунба в ответ выразил благодарность за поздравления и поддержку, подчеркнув, что он продолжит работать на благо страны и укрепление отношений с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин потребовал активнее пресекать каналы нелегальной миграции.

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