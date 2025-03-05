Умер режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 58 0

В возрасте 48 лет умер режиссер Илья Шерстобитов

Режиссер Илья Шерстобитов умер

Фото: Васев Стоян/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ему было 48 лет.

Скончался режиссер Илья Шерстобитов, создатель знаменитых «Каникул президента». Об этом сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР), где 48-летний Шерстобитов преподавал.

В последние недели режиссер жаловался на аритмию, усталость и низкое давление. 28 февраля ему стало плохо, и он был срочно госпитализирован. Однако, несмотря на усилия врачей, Илья не смог справиться с недугом и скончался в больнице.

Илья Шерстобитов был не только талантливым режиссером, но и сценаристом и продюсером. Среди его работ — не только «Каникулы президента», но и такие успешные сериалы, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения».

Он также оставил значимый след в образовательной сфере, преподавая на режиссерском факультете ГИТР. Коллеги подчеркнули, что работы Шерстобитова останутся в памяти благодаря своей оригинальности, нестандартному подходу и смелости.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в возрасте 65 лет умер композитор Адриан Корчинский. Он был автором хитов Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона и многих других российских артистов.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:34
В Доме музыки представили посвященную женщинам программу «Вечеров в Английском зале»
22:30
Роспатент отказался регистрировать торговую марку певца SHAMAN «Я русский»
22:12
Юноша из Подмосковья годами жил с молочным зубом в носу
21:53
Перенесла операцию: что сейчас с девушкой, в которую стреляли в Петербурге
21:37
Эндокринолог предупреждает: протеиновые батончики мешают похудеть
21:20
Новые геополитические планы: как прошло выступление Трампа перед Конгрессом США

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Овечкин снова забил, но «Вашингтон» проиграл: до рекорда Гретцки 10 шайб
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской