Умер режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов

Ему было 48 лет.

Скончался режиссер Илья Шерстобитов, создатель знаменитых «Каникул президента». Об этом сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР), где 48-летний Шерстобитов преподавал.

В последние недели режиссер жаловался на аритмию, усталость и низкое давление. 28 февраля ему стало плохо, и он был срочно госпитализирован. Однако, несмотря на усилия врачей, Илья не смог справиться с недугом и скончался в больнице.

Илья Шерстобитов был не только талантливым режиссером, но и сценаристом и продюсером. Среди его работ — не только «Каникулы президента», но и такие успешные сериалы, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения».

Он также оставил значимый след в образовательной сфере, преподавая на режиссерском факультете ГИТР. Коллеги подчеркнули, что работы Шерстобитова останутся в памяти благодаря своей оригинальности, нестандартному подходу и смелости.

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