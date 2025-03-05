Умер режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов
В возрасте 48 лет умер режиссер Илья Шерстобитов
Фото: Васев Стоян/ТАСС
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Ему было 48 лет.
Скончался режиссер Илья Шерстобитов, создатель знаменитых «Каникул президента». Об этом сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР), где 48-летний Шерстобитов преподавал.
В последние недели режиссер жаловался на аритмию, усталость и низкое давление. 28 февраля ему стало плохо, и он был срочно госпитализирован. Однако, несмотря на усилия врачей, Илья не смог справиться с недугом и скончался в больнице.
Илья Шерстобитов был не только талантливым режиссером, но и сценаристом и продюсером. Среди его работ — не только «Каникулы президента», но и такие успешные сериалы, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения».
Он также оставил значимый след в образовательной сфере, преподавая на режиссерском факультете ГИТР. Коллеги подчеркнули, что работы Шерстобитова останутся в памяти благодаря своей оригинальности, нестандартному подходу и смелости.
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