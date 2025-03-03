Умер на глазах у жены: ушел из жизни автор хитов Долиной и Кобзона

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 62 0

В возрасте 65 лет умер композитор Адриан Корчинский

Умер автор песен Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

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Музыкант был удостоен премии ЮНЕСКО за Партиту для струнных, ударных и органа.

На 66-м году жизни умер советский композитор и пианист Адриан Корчинский, который писал песни для Ларисы Долиной и Иосифа Кобзона. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ему стало плохо, когда он находился в своей столичной квартире на Хамовническом Валу. Корчинский ужинал в компании своей супруги и внезапно упал в обморок.

Жена вызвала скорую помощь, но приехавшие медики констатировали смерть музыканта. По некоторым данным, причиной стала гипертония, которой композитор страдал долгое время.

Адриан Корчинский родился 13 марта 1959 года во Львове. В детстве он вместе с семьей переехал в Москву, где окончил консерваторию. В 1982 году пианист был удостоен премии ЮНЕСКО за Партиту для струнных, ударных и органа.

Помимо этого, Корчинский писал музыку и песни для многих артистов. Среди них певица Ирина Понаровская, Дмитрий Харатьян, Лариса Долина, Иосиф Кобзон и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец пианиста-виртуоза Дениса Мацуева музыкант Леонид Мацуев умер на 78-м году жизни.

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