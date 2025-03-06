Счет пошел на единицы: Овечкин забил «Рейнджерс», до рекорда Гретцки девять шайб

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 92 0

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до девяти шайб

Счет пошел на единицы: Овечкин забил «Рейнджерс», до рекорда Гретцки девять шайб

Фото: Reuters/Уэнделл Круз

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Эксперты уверены, что достижение легендарного канадца может пасть уже в начале апреля.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин сократил отставание от канадского форварда Уэйна Гретцки, которому с середины 1990-х принадлежит рекорд по количеству голов в «регулярках» НХЛ, до девяти шайб.

Встреча прошла в ночь на четверг в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Вашингтона". Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде матча.

Для российского форварда этот гол стал 32-м в нынешнем сезоне и 885-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы, Овечкину нужно поразить ворота соперника еще десять раз.

До конца нынешнего регулярного чемпионата НХЛ осталось 20 матчей. Ранее эксперты лиги прогнозировали, что Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки уже 6 апреля в гостевой игре против «Нью-Йорк Айлендерс».

В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдет 8 марта и начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об игре Овечкина в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Та встреча завершилась поражением столичных, но российский форвард отметился заброшенной шайбой.

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