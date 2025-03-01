Овечкин снова забил, но «Вашингтон» проиграл: до рекорда Гретцки 10 шайб

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 278 0

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой»

Овечкин снова забивает, но «Вашингтон» проигрывает: до рекорда Гретцки 10 шайб

Фото: Reuters/Geoff Burke

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Столичные не могут победить на протяжении трех матчей.

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг» и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом, до 10 шайб.

Встреча прошла в субботу в Вашингтоне, но завершилась поражением хозяев площадки со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Столичная команда проиграла в третьем матче подряд. Единственный гол в составе «Кэпиталз» забил Александр Овечкин, отличившийся в третьем периоде игры.

Эта шайба стала для Александра Овечкина 884-й в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки россиянину нужно забить еще 11 голов. На счету канадца 894 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своем льду «Оттаву Сенаторз». Встреча пройдет 4 марта и начнется в 2:30 по московскому времени. До конца регулярного чемпионата НХЛ 22 матча. Аналитики НХЛ прогнозировали, что Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в конце марта.

Серия поражений «Вашингтона» началась 26 февраля в матче с «Калгари». Овечкин отличился в той встрече, 5-tv.ru публиковал видео заброшенной шайбы.

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