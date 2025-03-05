«Сильный типочек»: Егор Крид обратился к Юре Борисову

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Егор Крид поддержал Юру Борисова после премии «Оскар»

Егор Крид эмоционально обратился к Юре Борисову

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Рэпер рассказал о гордости за российского актера.

Певец Егор Крид не мог оставить без внимания события 97-го «Оскара», где российский актер Юра Борисов стал первым соотечественником, номинированным в категории «Лучший актер второго плана». Несмотря на то, что Борисов не унес домой заветную статуэтку, его участие в премии привлекло внимание всей страны и зарубежья.

В прямом эфире, комментируя итоги церемонии, Егор Крид не скрывал своих эмоций по поводу успехов коллеги.

«Этот тип такой сильный, я так горжусь им, реально, я так рад за него. Вы себе даже представить не можете, как сильно я горжусь Юрой Борисовым, какой же он сильный типочек», — делился рэпер.

При этом он честно признался, что никогда не следил за карьерой Юры Борисова и не смотрел фильм «Анора». Однако, по его словам, актерская искренность и смелость Борисова, особенно в интервью, где он рассказывал о трудностях на пути к мировому признанию, произвели на Крида сильное впечатление.

Но, пожалуй, самый трогательный момент — это когда Крид отметил поддержку Борисова со стороны Роберта Дауни-младшего. На церемонии американский актер лично выразил уважение к российскому коллеге, что, по мнению Крида, многое говорит о будущем Борисова в киноиндустрии.

«Юра Борисов, если до тебя когда-нибудь дойдет это видео: респект огромный, творческих успехов! Всего самого-самого крутого. Продолжай дальше, ты красавец», — добавил Крид.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роберт Дауни-младший высказался об игре Юры Борисова.

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