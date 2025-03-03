«Вы видели?»: Роберт Дауни-младший высказался об игре Юры Борисова

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Роберт Дауни-младший: Юра Борисов впечатляет

Дауни-младший о Борисове

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Российской знаменитости пророчат яркое актерское будущее.

Голливудский актер Роберт Дауни-младший отметил игру русского коллеги Юры Борисова на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Звезда фильма «Железный человек» положительно отозвался о его работе в картине «Анора».

«Вы видели, как он блестяще справился с ролью в „Аноре“? Это по-настоящему впечатляет! Добро пожаловать в большую лигу — ты именно там, где должен быть», — заметил Роберт.

Голливудская звезда пророчит яркое будущее российскому исполнителю в мировом кинематографе.

Юра Борисов стал первым отечественным артистом, номинированном в актерской категории на престижную премию «Оскар». Он был одним из тех, кто боролся на статуэтку в номинации лучшая мужская роль второго плана. Награду Борисов уступил актеру Кирану Калкину, сыгравшему в ленте «Настоящая боль».

Фильм «Анора» на 97-й премии Американской киноакадемии был признан лучшим. Кроме того, статуэтку за свою работу забрали: режиссер ленты Шон Бейкер и исполнительница главной роли Майки Мэдисон. Картина также выиграла в номинациях лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выглядели звезды на красной дорожке премии «Оскар».

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