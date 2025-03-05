Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА на грузовик в Горловке

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

После атаки БПЛА по грузовику в Горловке один человек погиб и двое пострадали

атака дрона всу по грузовику в горловке

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Экспедитор и водитель получили тяжелые ранения.

Один мирный житель погиб, еще двое — получили тяжелые ранения после атаки украинского дрона на грузовик в Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Никитовском районе Горловки при атаке беспилотника ВФУ на грузовой автомобиль ООО „Торговый дом ‚Горняк‘“ погиб экспедитор — мужчина 1986 г. р. Тяжелые ранения получили сотрудники предприятия — мужчины 2004 г. р. (экспедитор) и 1986 г. р. (водитель)», — сказано в сообщении.

Пушилин отметил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В Никитовском районе Горловки в ходе атаки был поврежден жилой дом, четыре автомобиля и котельная. В Центрально-Городском — линии электропередач. Всего украинские боевики совершили более десяти атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров и ударного БПЛА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что над Белгородской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник.

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