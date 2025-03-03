Над Белгородской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник

Боевики ВСУ предприняли попытку атаковать регион утром.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 8.55 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.
На днях дроны ВСУ атаковали регион. В городе Грайворон погиб мирный житель. Боевики сбросили с БПЛА взрывное устройство, которое упало на автомобиль мужчины. От сильных ран он погиб на месте еще до приезда медиков.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что 48 украинских дронов были сбиты над территорией России.
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