Над Белгородской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 8.55 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

На днях дроны ВСУ атаковали регион. В городе Грайворон погиб мирный житель. Боевики сбросили с БПЛА взрывное устройство, которое упало на автомобиль мужчины. От сильных ран он погиб на месте еще до приезда медиков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 48 украинских дронов были сбиты над территорией России.