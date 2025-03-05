Макрон: Россия стала угрозой для Франции и Европы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Президент Франции анонсировал встречу с главами европейских армий.

Россия «стала угрозой для Франции и Европы»

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Россия представляет серьезную угрозу для Франции и всей Европы. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации.

По мнению президента Франции, мир на Украине не должен быть достигнут «ценой капитуляции Киева или под диктатом Москвы». Макрон считает, что перемирие, которое не будет учитывать интересы Украины, неприемлемо.

Французский лидер еще затронул важный вопрос о будущей роли Европы в мировых делах. Он отметил: континент не может полагаться на внешние силы, такие как США, которые, по его мнению, в будущем могут изменить свою политику в отношении Европы. В связи с этим, Макрон акцентировал внимание на необходимости усиления оборонных усилий внутри Европейского Союза.

Президент Франции также анонсировал начало дискуссии по вопросу возможного использования французского «ядерного зонтика» для защиты европейских стран и выразил намерение провести встречу с главами армий Европы.

Макрон уверен: для обеспечения стабильности и безопасности на континенте Европа должна стать более самостоятельной и готовой к вызовам, исходящим как изнутри, так и извне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стармер, Макрон и Зеленский представят Трампу мирный план по Украине.

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