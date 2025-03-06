В Москве состоялась премьера сериала «Между нами химия»

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Об основном лейтмотиве сериала — важности жизни — рассказала его главная героиня.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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В Москве состоялась премьера сериала, который не оставит равнодушным никого. «Между нами химия» — это история молодой матери-одиночки, у которой врачи обнаружили рак. И главный вопрос, которым она задается — с кем оставить детей. Не доверяя родственникам, Таня — так зовут главную героиню — начинает искать им отца.

В новой драме найдется место и шуткам, и переживаниям. Главное — кино поможет вновь убедиться в том, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.

«Герой Никиты Ефремова говорит моей героине: „главная ошибка новичка: не про смерть надо думать, когда заболел, а про жизнь“. И вот наш сериал очень хорошо это отражает», — сказала актриса Александра Бортич.

Первые две серии можно увидеть уже в четверг, 6 марта на платформе Wink. Далее они будут выходить каждую неделю.

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