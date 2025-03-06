В Южной Корее семь человек получили ранения при попадании снаряда в дом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Боеприпасы были выпущены во время учений — случайно.

Семь человек пострадали в Южной Корее, когда артснаряд упал на жилой дом в дерев

Фото: 5-tv.ru

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В городе Пчонхон в Южной Корее из-за попадания в жилой дом артснаряда пострадали по меньшей мере семь человек. Агентство Yonhap сообщило, что снаряд был выпущен во время учений.

Несколько деревенских построек также получили повреждения. Власти намерены выяснить детали случившегося, началось расследование.

Военно-воздушные силы (ВВС) Кореи сообщили о внештатном сходе восьми авибомб MK-82 с истребителя KF-16. Это случилось по время учений, проводимых за пределами полигона.

«Мы сожалеем из-за инцидента с повреждением жилых домов из-за нештатного схода снарядов, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Намерены принять необходимые меры, в том числе касающиеся компенсаций пострадавшим», — заявили представители ВВС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Южная Корея решила отменить санкции на поставку медицинского оборудования в РФ. Решение было принято из-за трудностей, которые обрушились на южнокорейские компании. Изменения вступили в силу 28 февраля. Они коснулись оборудования, которое невозможно использовать в качестве вооружения.

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