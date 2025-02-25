Южная Корея решила отменить санкции на поставку медицинского оборудования в РФ

Южная Корея решила отменить ограничения на поставку медицинского оборудования в Россию. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и ресурсов республики.

«Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что изменения вступают в силу 28 февраля и касаются оборудования, вероятность использования которого в качестве вооружения минимальна. Экспорт подобной категории товаров в Россию теперь возможен без оформления индивидуальных разрешений.

Также сообщается, что решение было принято из-за сложностей, с которыми столкнулись южнокорейские экспортеры медоборудования.

После начала российской спецоперации на Украине Южная Корея частично присоединилась к западным антироссийским санкциям, введя ограничение на экспорт в РФ части своих товаров. Список товаров, на которые был установлен экспортный контроль, превысил 1150 позиций.

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