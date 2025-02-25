Южная Корея решила отменить санкции на поставку медицинского оборудования в РФ

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Решение принято из-за сложностей, с которыми столкнулись южнокорейские компании.

Южная Корея решила отменить санкции на поставку медицинского оборудования в РФ

Фото: www.globallookpress.com/Ryu Seung-Il

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Южная Корея решила отменить ограничения на поставку медицинского оборудования в Россию. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и ресурсов республики.

«Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что изменения вступают в силу 28 февраля и касаются оборудования, вероятность использования которого в качестве вооружения минимальна. Экспорт подобной категории товаров в Россию теперь возможен без оформления индивидуальных разрешений.

Также сообщается, что решение было принято из-за сложностей, с которыми столкнулись южнокорейские экспортеры медоборудования.

После начала российской спецоперации на Украине Южная Корея частично присоединилась к западным антироссийским санкциям, введя ограничение на экспорт в РФ части своих товаров. Список товаров, на которые был установлен экспортный контроль, превысил 1150 позиций.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие западные бренды первыми могут вернуться в Россию.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.21
0.04 92.52
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
При одном условии: российские казаки могут вернуть Трампу звание есаула
0:44
Южная Корея решила отменить санкции на поставку медицинского оборудования в РФ
0:31
Электротяговая реформа: курьеров на велосипедах приравняют к водителям мопедов
0:20
Фонд «Круг добра» помог 28 тысячам детей с тяжелыми и редкими заболеваниями
0:03
Суд рассмотрел дело о геноциде советских граждан нацистами в Мурманской области
23:43
«Вот и все»: Ирина Пинчук вынесла приговор мужу

Сейчас читают

Демократия по фон дер Ляйен: согласных — под каблук, несогласных — вон
«Уже не мягко»: адвокат Абрамова рассказал о процессе раздела имущества с Алсу
Кепки летят на лед: Овечкин оформил хет-трик, до рекорда Гретцки 12 шайб
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год