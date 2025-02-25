Южная Корея решила отменить санкции на поставку медицинского оборудования в РФ

Решение принято из-за сложностей, с которыми столкнулись южнокорейские компании.
Фото: www.globallookpress.com/Ryu Seung-Il
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Южная Корея решила отменить ограничения на поставку медицинского оборудования в Россию. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и ресурсов республики.
«Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что изменения вступают в силу 28 февраля и касаются оборудования, вероятность использования которого в качестве вооружения минимальна. Экспорт подобной категории товаров в Россию теперь возможен без оформления индивидуальных разрешений.
Также сообщается, что решение было принято из-за сложностей, с которыми столкнулись южнокорейские экспортеры медоборудования.
После начала российской спецоперации на Украине Южная Корея частично присоединилась к западным антироссийским санкциям, введя ограничение на экспорт в РФ части своих товаров. Список товаров, на которые был установлен экспортный контроль, превысил 1150 позиций.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие западные бренды первыми могут вернуться в Россию.
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