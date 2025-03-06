Силы ПВО России за ночь сбили один украинский дрон

Беспилотник перехватили над территорией территорией Воронежской области.
Фото: www.globallookpress.com/Yi LanÂ·asayage
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За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили один беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировало Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, дрон был сбит над территорией Воронежской области.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области», — гласит сообщение министерства.
После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ракеты для обстрела приграничных территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что один человек погиб и двое пострадали при атаке дрона на грузовик в Горловке. В машине находились водитель и два экспедитора. Выжавшим, но получившим тяжелые увечья оказывается медицинская помощь.
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