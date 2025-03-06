В результате атаки ВСУ на Донецк пострадали три человека

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Боевики обстреляли Киевский район города.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Из-за атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк пострадали три человека. Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, ночью был атакован Киевский район города.

«В результате варварского обстрела осколочные ранения получили женщины 1959 и 1976 годов рождения, а также мужчина 1963 года рождения», — уточнил Кулемзин.

Из-за атаки в нескольких домах повреждено остекление, добавил глава округа.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские боевики обстреляли Енакиево в ДНР. Из-за атаки пострадали трое мирных жителей, в том числе один ребенок. 

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