В Кургане ребенок погиб при пожаре в частном доме

В Кургане восьмилетний мальчик погиб при пожаре в частом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло ночью. Жители проснулись от звука сработавшей пожарной сигнализации. Взрослые и двое детей смогли покинуть дом через окно, а третий ребенок выбраться из помещения не смог. Его тело было обнаружено пожарными при тушении огня.

«Огонь на 140 квадратах потушили 17 специалистов и пять единиц техники ведомства. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — говорится в сообщении министерства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Карачаево-Черкесии произошло возгорание бензовоза и автозаправочной станции. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Ведется расследование, причины произошедшего устанавливаются.

По словам министерства, никто не пострадал. Однако последствия для самой заправки серьезные. Причины возгорания пока не установлены, но расследование уже в полном разгаре.