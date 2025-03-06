В Кургане ребенок погиб при пожаре в частном доме

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Предварительно, возгорание произошло из-за аварийной работы электрооборудования.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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В Кургане восьмилетний мальчик погиб при пожаре в частом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло ночью. Жители проснулись от звука сработавшей пожарной сигнализации. Взрослые и двое детей смогли покинуть дом через окно, а третий ребенок выбраться из помещения не смог. Его тело было обнаружено пожарными при тушении огня.

«Огонь на 140 квадратах потушили 17 специалистов и пять единиц техники ведомства. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — говорится в сообщении министерства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Карачаево-Черкесии произошло возгорание бензовоза и автозаправочной станции. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Ведется расследование, причины произошедшего устанавливаются.

По словам министерства, никто не пострадал. Однако последствия для самой заправки серьезные. Причины возгорания пока не установлены, но расследование уже в полном разгаре.

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