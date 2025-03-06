В Карачаево-Черкесии произошло возгорание бензовоза и АЗС

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

В МЧС уточнили, что никто не пострадал.

В Карачаево-Черкесии загорелись бензовоз и автозаправочная станция

Фото: 5-tv.ru

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В Карачаево-Черкесской республике произошло ЧП — на выезде из Карачаевска вспыхнули бензовоз и автозаправочная станция. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар охватил 200 квадратных метров, но благодаря оперативной работе спасателей возгорание было ликвидировано. В тушении огня участвовали 12 человек и пять единиц техники.

По словам министерства, никто не пострадал. Однако последствия для самой заправки серьезные.

Причины возгорания пока не установлены, но расследование уже в полном разгаре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Свердловской области в результате пожара погибли три человека: семилетняя девочка, трехлетний мальчик и их отец. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра. Пожар был ликвидирован силами шести спасателей и двумя единицами техники. Причины трагедии на данный момент устанавливаются.

Также вечером 3 марта Чертановский район Ростовской области подвергся интенсивной атаке беспилотниками со стороны ВСУ, в результате чего возник пожар на нефтепроводе.

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