В Карачаево-Черкесии произошло возгорание бензовоза и АЗС

В Карачаево-Черкесской республике произошло ЧП — на выезде из Карачаевска вспыхнули бензовоз и автозаправочная станция. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар охватил 200 квадратных метров, но благодаря оперативной работе спасателей возгорание было ликвидировано. В тушении огня участвовали 12 человек и пять единиц техники.

По словам министерства, никто не пострадал. Однако последствия для самой заправки серьезные.

Причины возгорания пока не установлены, но расследование уже в полном разгаре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Свердловской области в результате пожара погибли три человека: семилетняя девочка, трехлетний мальчик и их отец. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра. Пожар был ликвидирован силами шести спасателей и двумя единицами техники. Причины трагедии на данный момент устанавливаются.

Также вечером 3 марта Чертановский район Ростовской области подвергся интенсивной атаке беспилотниками со стороны ВСУ, в результате чего возник пожар на нефтепроводе.